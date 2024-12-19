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Глава Башкирии назначил министров

В Башкирии утвержден новый состав правительства, указы о назначении заместителей премьер-министра и министров подписал глава региона Радий Хабиров.

По сравнению с прежним составом правительства, изменения коснулись госкомитета по тарифам, который возглавил Наиль Шарафутдинов, с сентября исполняющий обязанности председателя ведомства после отставки Светланы Бурдюк. Кроме того, на официальном сайте правовой информации был опубликован указ о министре транспорта и дорожного хозяйства, однако спустя короткое время документ удалили. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, Любовь Минакова продолжит занимать должность в статусе исполняющей обязанности.

Аналогично с приставкой и. о. будут работать Светлана Малинская (минфин), Артем Ковшов (минстрой), Алексей Гусев (минторговли) и Артур Давлетшин (госкомжилстройнадзор).

Наталья Полянская продолжит возглавлять минземимущества, при этом в новом составе правительства на нее возложены обязанности вице-премьера. Бывший глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, с 28 октября исполнявший обязанности заместителя премьер-министра, избавился от приставки «и. о.».

В структуре правительства нет должности заместителя премьер-министра, которую занимал в прежнем составе Алан Марзаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Идэль Гумеров

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