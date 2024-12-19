Умер чемпион Олимпиады-80 по волейболу Владимир Дорохов

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов умер на 71-м году жизни, сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Он скончался вчера, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Дорохов

Фото: ВФВ Владимир Дорохов

Фото: ВФВ

В ВФВ выразили соболезнования родным и близким господина Дорохова. «Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком — его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность»,— говорится в сообщении федерации.

Владимир Дорохов родился в Сухуме. Завоевал золото на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также серебро на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Двухкратный чемпион мира (1978, 1982), обладатель Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратный чемпион Европы.