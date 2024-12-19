Реестр памятников Петербурга пополнил Дом статского советника Михаила Соловейчика

В единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения внесли Дом статского советника Михаила Соловейчика. Соответствующее распоряжение подписано комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание на улице Пестеля, 7 было перестроено по проекту архитектора Авраама Мельникова в 1836 году из постройки с двумя внутренними дворами и незамкнутым контуром застройки. С 1877 года участок принадлежал потомственному Почетному гражданину Адольфу Оттовичу Бари. Для него в начале XX века надстроили дворовый флигель, осуществили перепланировку помещений первого этажа.

Далее дом перешел статскому советнику Михаилу Альбертовичу Соловейчику. В 1900-1915 годах он был директором-распорядителем Сибирского Торгового банка (правление находилось в Петербурге). Соловейчик также являлся учредителем Монгольского банка, председателем правления акционерного общества Митаевских металлических заводов «Крамер Л. и сыновья», учредителем и директором правления акционерного общества Анкерманской и Троицкой железной дороги, членом совета фондового отдела Петербургской биржи.

В течение прошлого века там размещались миссия Аргентины и редакция журнала «Медицинский современник». Потом оно стало жилым домом. Среди жильцов в разное время запомнились актриса Елена Грановская, артист Виталий Полицеймако, актер театра и кино Петр Соболевский и другие деятели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП отказался включать участок Московского шоссе в реестр культурного наследия.

Татьяна Титаева