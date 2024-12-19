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Коммерсантъ FM
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Пекин назвал безответственным доклад Пентагона о коррупции в военной сфере КНР

Представитель МИД КНР Линь Цзянь раскритиковал доклад Пентагона, в котором говорилось о влиянии коррупции на укрепление обороны Китая. Пекин считает, что США пытаются найти предлог «для сохранения собственной военной гегемонии» и с этой целью распространяют «безответственные отчеты из года в год».

Линь Цзянь

Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Этот доклад, как и аналогичные предыдущие, игнорирует факты, он полон предубеждения и распространяет теорию о китайской угрозе»,— сказал Линь Цзянь на брифинге. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй отметил, что подобные доклады создаются из-за мышления времен холодной войны. «Мы надеемся, что США объективно и рационально оценят стратегические намерения Китая»,— сказал он (цитата по The Washington Post).

В докладе Пентагона о военном развитии Китая — ежегодном отчете для Конгресса — утверждалось, что чистка в рядах высокопоставленных военных чиновников с 2022 года затронула все виды вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая. Военное ведомство США предполагает, что это затруднило достижение ключевых целей модернизации армии.

В январе 2024 года Центральная комиссия по проверке дисциплины КНР объявила об усилении антикоррупционных чисток. Незадолго до этого в дисциплинарных и правовых нарушениях, связанных со взяточничеством, обвинили бывшего министра обороны Вэй Фэнхэ и его преемника на этом посту Ли Шанфу. В ноябре СМИ сообщили о подозрении в коррупции в отношении действующего главы военного ведомства Дун Цзюня, однако МИД КНР это отрицал.

Лусине Баласян

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