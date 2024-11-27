МИД КНР отрицает информацию о расследовании в отношении министра обороны

Министерство иностранных дел Китая назвало беспочвенными сообщения о расследовании в отношении главы Минобороны КНР Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Об этом ранее со ссылкой на неназванных чиновников сообщала газета Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дун Цзюнь

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Дун Цзюнь

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что публикации о расследовании — «погоня за тенью». Ее слова приводит South China Morning Post.

Неназванные собеседники FT сообщали, что Дун Цзюнь находится под следствием в рамках расследования коррупции в Народно-освободительной армии Китая. Двое его предшественников на посту министра обороны обвинялись в том же преступлении.

Дун Цзюнь возглавляет оборонное ведомство Китая с декабря 2023 года. Ли Шанфу, прежде занимавший этот пост, был отправлен в отставку всего через семь месяцев работы. В июне политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) исключило Ли Шанфу из партии за коррупцию: как утверждалось, за взятки он использовал служебное положение в корыстных целях. Его предшественник Вэй Фэнхэ тоже был исключен из КПК за нарушения закона и партийной дисциплины

О коррупционных чистках в КНР — в материале «Ъ» «Китаю еще есть с чем побороться».