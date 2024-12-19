В Волгоградской области ДТП причинило ущерб почве на 13,2 млн рублей

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку по обращению гражданина, который рассказал о загрязнении почвы в станице Усть-Бузулукская Волгоградской области в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе осмотра специалисты выявили на земельном участке следы загрязнения почвы и выгоревший травяной покров. Выяснилось, что этот участок является неразграниченным. Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы на площади 240 кв. м.

Управление возбудило расследование в отношении неустановленного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Физлицо, виновное в случившемся, обязали выплатить штраф в 3 тыс. руб. Специалисты обнаружили превышения по ряду загрязняющих веществ на указанном земельном участке. Размер причиненного почве вреда оценили в 13,2 млн руб. Возмещение вреда на контроле.

Павел Фролов