Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область передала военным контейнеры для проживания за 9 млн рублей

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в зону СВО были переданы мобильные блок-контейнеры для проживания личного состава за 9 млн руб. Средства были выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Блок-контейнеры оснащены необходимыми инженерными системами и предназначены для круглогодичного проживания.

По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, с начала специальной военной операции воинским частям было передано свыше 600 т строительных материалов и топлива.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об открытии в Таганроге мемориальной доски, посвященной погибшему в ходе СВО младшему сержанту Дмитрию Лозинскому.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...