Ростовская область передала военным контейнеры для проживания за 9 млн рублей

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в зону СВО были переданы мобильные блок-контейнеры для проживания личного состава за 9 млн руб. Средства были выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Блок-контейнеры оснащены необходимыми инженерными системами и предназначены для круглогодичного проживания.

По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, с начала специальной военной операции воинским частям было передано свыше 600 т строительных материалов и топлива.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об открытии в Таганроге мемориальной доски, посвященной погибшему в ходе СВО младшему сержанту Дмитрию Лозинскому.

Ева Китаева