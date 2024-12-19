Ростовская область передала военным контейнеры для проживания за 9 млн рублей
По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в зону СВО были переданы мобильные блок-контейнеры для проживания личного состава за 9 млн руб. Средства были выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Блок-контейнеры оснащены необходимыми инженерными системами и предназначены для круглогодичного проживания.
По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, с начала специальной военной операции воинским частям было передано свыше 600 т строительных материалов и топлива.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об открытии в Таганроге мемориальной доски, посвященной погибшему в ходе СВО младшему сержанту Дмитрию Лозинскому.