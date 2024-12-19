В Таганроге открыли мемориальную доску в честь сержанта, погибшего на СВО

18 декабря в Таганроге торжественно открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в ходе СВО младшему сержанту Дмитрию Лозинскому. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба городской Думы Таганрога Фото: пресс-служба городской Думы Таганрога

Доска находится на фасаде школы N5, в которой учился военнослужащий.

Дмитрий Лозинский родился в 2001 году в Таганроге. С начала специальной военной операции проходил службу в составе 126-ой отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ. Погиб в марте 2022 года в Николаевской области. Награждён орденом Мужества посмертно.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о гибели военнослужащего из Ростовской области Василия Пацева. Он умер на боевом задании 30 октября.

Ева Китаева