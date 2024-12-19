В Липецке 1,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии

В Липецке произошла коммунальная авария на водоводе на улице Ленина, 42, который обслуживает местный филиал АО «Квадра» — «Липецкая генерация». Из-за этого без отопления и горячей воды остались 1,5 тыс. человек, 12 юрлиц и один социально-значимый объект. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Под отключение попали 17 многоквартирных домов и здание Липецкого государственного педагогического университета. Подача ресурсов приостановлена по следующим адресам:

улица Студеновская, 3, 4а, 4, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17а, 17, 19, 21, 23;

улица Гагарина, 2, 4;

переулок Вилкова, 14;

улица 4-ая Пятилетка, 42;

улица Салтыкова-Щедрина, 154;

улица Ленина, 42.

Аварийные работы проводит бригада из восьми человек и пяти единиц техники. Планируемое время подачи теплоносителя — 18:00.

Анастасия Колпачева