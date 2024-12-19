Саратовский губернатор анонсировал выплату в 100 тыс. беременным студенткам

В Саратовской области с начала будущего года начнет действовать новая мера поддержки для мам. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, речь идет о новой единовременной выплате в 100 тыс. руб. для беременных женщин, обучающихся в образовательных организациях области по очной форме. Меру реализуют в рамках нацпроекта «Семья». Областной думе предстоит рассмотреть инициативу.

Господин Бусаргин подчеркнул: на выплату единовременного характера смогут рассчитывать студентки, которые встанут на учет по беременности в период с первого января следующего года. К ним относятся и те, кто находится в академическом отпуске.

Проживающие в Саратовской области женщины получат выплату, если запросят денежные средства после наступления 12-недельного срока беременности, но не позднее шести месяцев после дня родов. Мерой смогут воспользоваться саратовчанки в любом возрасте и с любым материальным положением.

Павел Фролов