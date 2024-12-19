Трассу Краснодар — Крымский мост откроют 22 декабря

Новая четырехполосная магистраль от Краснодара до Крымского моста будет открыта для движения 22 декабря 2024 года. Об этом сообщает «КП»-Кубань» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По прогнозам экспертов, дорога значительно сократит время в пути — автомобилисты смогут добраться до полуострова за два часа, в отличие от предыдущего маршрута, где время в пути могло занять четыре-пять часов из-за заторов.

Протяженность трассы А-289 составит 119 км, а максимальная разрешенная скорость на ней будет 120 км/ч. Ожидаемая пропускная способность трассы — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее маршрут проходил через Темрюк и Славянск-на-Кубани, где летом часто возникали пробки из-за увеличенного турпотока. Новый маршрут соединяет трассы М-4 «Дон» и «Таврида».

Фил Златов