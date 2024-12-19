В Астрахани выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в доме на Звездной

Следственный отдел по Советскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке в связи с гибелью на пожаре местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Выяснилось, что пожар произошел в вечернее время 18 декабря в квартире дома на ул. Звездной в Советском районе областного центра. После тушения пожара огнеборцы нашли в жилище тело хозяина 1985 года рождения.

Согласно предварительным сведениям, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов