Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Астрахани выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в доме на Звездной

Следственный отдел по Советскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке в связи с гибелью на пожаре местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Выяснилось, что пожар произошел в вечернее время 18 декабря в квартире дома на ул. Звездной в Советском районе областного центра. После тушения пожара огнеборцы нашли в жилище тело хозяина 1985 года рождения.

Согласно предварительным сведениям, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...