Росимущество передало Минобороны РФ еще два конфискованных автомобиля

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны РФ еще два легковых автомобиля, конфискованных у собственников за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТУ Росимущества в Пермском крае. Фото: ТУ Росимущества в Пермском крае.

«Переданные машины позволят Министерству обороны РФ более эффективно выполнять уставные задачи и укреплять обороноспособность страны на региональном уровне», - отметили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в сентябре 2024 года ТУ Росимущества в Пермском крае безвозмездно передало общественному движению «Народный фронт “За Россию”» партию автомобилей из 17 транспортных средств, в том числе повышенной проходимости.