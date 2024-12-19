В Челябинской области продлили выплаты земским тренерам и работникам культуры

Депутаты законодательного собрания Челябинской области продлили действие единовременных выплат для земских тренеров и работников культуры. Получить средства в размере 1 млн руб. можно будет до конца 2027 года, сообщает пресс-служба заксобрания.

Ожидается, что в 2025 году земскими тренерами станут еще 12 специалистов. Деньги для выплат им предусмотрены в принятом областном бюджете на будущий год. Среди работников культуры на данный момент дополнительную поддержку получили 86 специалистов. Планируется, что до конца 2024 года ее перечислят еще 13 жителям региона.

Виталина Ярховска