В Челябинской области продлили выплаты земским тренерам и работникам культуры
Депутаты законодательного собрания Челябинской области продлили действие единовременных выплат для земских тренеров и работников культуры. Получить средства в размере 1 млн руб. можно будет до конца 2027 года, сообщает пресс-служба заксобрания.
Ожидается, что в 2025 году земскими тренерами станут еще 12 специалистов. Деньги для выплат им предусмотрены в принятом областном бюджете на будущий год. Среди работников культуры на данный момент дополнительную поддержку получили 86 специалистов. Планируется, что до конца 2024 года ее перечислят еще 13 жителям региона.