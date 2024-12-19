Челябинская область закроет бюджет 2024 года без коммерческих займов

На покрытие дефицит бюджета Челябинской области в 2024 году не будут привлекать коммерческие займы. Их исключили из источников финансирования разницы между доходами и расходами. Последние изменения в главном финансовом документе этого года утвердили депутаты законодательного собрания региона на заседании 19 декабря.

Поправками в бюджете учтены остатки средств, сложившиеся на 1 января 2024 года и ранее не включенные в закон об областном бюджете. «В связи с этим из источников финансирования дефицита исключаются все коммерческие заимствования. Реальной потребности в размещении облигаций у нас нет»,— сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Ежегодно минфин региона предусматривает возможность привлечения рыночных средств на покрытие дефицита на крайний случай. По словам Андрея Пшеницына, это традиционная практика подстраховки, а по факту правительству Челябинской области в очередной раз удалось завершить финансовый год без коммерческих заимствований.

Кроме того, последними поправками в бюджете 2024 года учтено поступление 367,2 млн руб. из федерального бюджета. Средства выделены на реконструкцию автомобильных дорог местного значения (112,9 млн руб.), на системы непрерывного мониторинга глюкозы для беременных с сахарным диабетом (26,9 млн руб.) и массовое обследование новорожденных (19,8 млн руб.), на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома в связи с проведением СВО (10,6 млн руб.) и другие цели. Также были скорректированы отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий, а также с учетом оценки исполнения расходов в текущем году.

Окончательные доходы и расходы областного бюджета на 2024 год составят 286 млрд и 361,4 млрд руб. соответственно. Дефицит –75,4 млрд руб.