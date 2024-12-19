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Директора школы в Туапсе привлекли за нарушение контрактной системы

По инициативе Туапсинской межрайонной прокуратуры директор общеобразовательной школы № 17 в ауле Псебе был привлечен к административной ответственности за незаконное изменение условий муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, специалисты выявили нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Установлено, что директор школы без законных оснований изменил существенные условия муниципального контракта, увеличив сроки выполнения капитального ремонта ограждений.

В результате прокурорской проверки возбудили дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта). По итогам рассмотрения дела Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Краснодарскому краю директора школы привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, так как данное правонарушение было совершено впервые.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи осудили владельца пекарни, в которой погибли три сотрудника. Фигуранта дела приговорили к двум годам условного срока.

Мария Удовик

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