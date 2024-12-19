Глава Краснодара вошел в топ-20 нацрейтинга мэров

Глава Краснодара Евгений Наумов занял 20-е место в «Национальном рейтинге мэров» российских городов по итогам декабря 2024 года. Список подготовили Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Ъ-Кубань» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: «Ъ-Кубань» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

В августе мэр краевой столицы вошел в топ-15 руководителей субъектов РФ. По итогам первых двух летних месяцев он расположился на 11-й строке в рейтинге.

В декабрьский список также попал глава Сочи Андрей Прошунин, занявший 12-е место. Двумя строками выше находится губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Всего исследователи оценили работу руководителей 88 российских городов.

Нурий Бзасежев