Министра финансов Челябинской области назначили председателем КСП

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын назначен председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания Челябинской области.

Кандидатуру Андрея Пшеницына на должность председателя регионального КСП в октябре внес в южноуральский парламент губернатор Алексей Текслер. Квалификационная комиссия Счетной палаты РФ приняла решение о соответствии Андрея Пшеницына всем требованиям.

Как сообщили в пресс-службе минфина Челябинской области, Андрей Пшеницын продолжит возглавлять ведомство до завершения финансового года. Он будет уволен из министерства 9 января.

Андрей Пшеницын занимал различные должности в коммерческой сфере и государственных структурах до 1995 года. С 1999 по 2004 годы он работал заместителем и первым заместителем начальника главного финансового управления Челябинской области. В 2004 году стал первым заместителем министра финансов региона, а в 2010 году возглавил это ведомство.

Предыдущий руководитель регионального КСП — Алексей Лошкин — в ноябре стал мэром Челябинска.