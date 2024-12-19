В Курганской области продается имущество сельхозкооператива-банкрота «Юбилейный»

Конкурсный управляющий сельскохозяйственного производственного кооператива «Юбилейный» (Курганская область) Григорий Варшавский выставил на продажу имущество должника, включающее в себя автотранспорт, здания и оборудование. Общая стоимость выставленного на торги комплекса составляет более 19,3 млн руб. Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

Список реализуемого на торгах имущества включает в себя порядка 154 наименований, из которых 29 — предмет залога ООО «Курганское». Производственно-имущественный комплекс включает в себя трактора, зерноуборочные комбайны, автомобили и грузовики, самосвалы, сеялки, здания кормоцеха, склады, нефтебазу, зернохранилище, помещения для коров и телят, столовую и многие другие помещения, оборудование, прицепы, право аренды 43 земельных участков и долю в уставном капитале ООО КБ «Кетовский» в размере 0,103%.

Аукцион проходит в виде публичного предложения с закрытой формой подачи предложения о цене. Прием заявок на участие принимаются с 23 декабря 2024 по 7 марта 2025. Подвести итоги необходимо не позднее 10 марта.

Это уже пятая попытка с мая 2024 года продать имущество СПК «Юбилейный», признанного банкротом в 2022-м по заявлению ООО «Курганское» с суммой долга 3,1 млн руб. Первые четыре аукциона проходили в виде открытых торгов. Стоимость имущества дважды оценивалась в 21,5 млн руб., еще дважды — в 19,3 млн руб. СПК «Юбилейный» проходит через процедуру конкурсного производства. ООО «Курганское» является производителем и поставщиком свиного и говяжьего мяса, пшеницы, ячменя, риса, коровьего молока и комбикорма.