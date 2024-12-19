Дефицит бюджета Челябинской области на 2025 год превысил 36 млрд рублей

Депутаты законодательного собрания приняли проект регионального бюджета на 2025 год и планируемый период 2026-2027 годов во втором и третьем чтениях. Доходы составят 307,5 млрд руб., расходы — 343,1 млрд руб., дефицит — 36,1 млрд руб., сообщает пресс-служба областного министерства финансов.

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На 2025 год поправками предусмотрено увеличение объема федеральных поступлений на 27,1 млрд руб. Целевые трансферты направят на развитие автомобильных дорог региона, различные меры социальной поддержки местных жителей, вложения в системы образования и здравоохранения, в инфраструктуру и экономическое развитие области, модернизацию коммунального хозяйства, поддержку культуры, спорта и туризма. Кроме того, в окончательной редакции бюджета учли прогнозируемые остатки собственных средств региона в размере 8,9 млрд руб. Они складываются из-за перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам.

Что касается изменений в части расходов, дополнительное финансирование предусмотрели на соцподдержку граждан в связи с проведением СВО, на мероприятия в сфере ЖКХ, на развитие физкультуры и спорта, капстроительство социальных объектов и вложения в бюджетные учреждения региона. Также власти увеличили сумму средств, направленных на модернизацию агрокомплекса и создание кампусов и на покупку учебников и жилья детям, оставшимся без родителей.

В качестве источников покрытия дефицита предусматриваются собственные средства областного бюджета в общей сумме 9,3 млрд руб., включая остатки на 1 января 2025 года, а также коммерческие заимствования в сумме 26,8 млрд руб.

Виталина Ярховска