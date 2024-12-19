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Сосулька ударила петербуржца по темени на Невском проспекте

Очередной жертвой сосулек стал 43-летний петербуржец, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился у дома 55 по Невскому проспекту вечером 18 декабря. Скорую помощь вызвали от соседнего здания, где расположен отель Corinthia.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Медики оказали петербуржцу необходимую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» писал об 11-летней школьнице, которая стала первой жертвой сосулек этой зимой. Девочку госпитализировали от одного из домов по улице Зины Портновой.

Андрей Маркелов

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