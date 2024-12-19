Сосулька ударила петербуржца по темени на Невском проспекте
Очередной жертвой сосулек стал 43-летний петербуржец, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился у дома 55 по Невскому проспекту вечером 18 декабря. Скорую помощь вызвали от соседнего здания, где расположен отель Corinthia.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Медики оказали петербуржцу необходимую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии.
Ранее «Ъ-СПб» писал об 11-летней школьнице, которая стала первой жертвой сосулек этой зимой. Девочку госпитализировали от одного из домов по улице Зины Портновой.