В Астрахани утвержден генконсул Казахстана

В Астрахани назначен новый генеральный консул Казахстана — Канат Хасенов. Об этом сообщили губернатор Игорь Бабушкин.

Астраханская область и Казахстан имеют тесные связи в различных сферах, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, культуру, туризм, медицину и образование, напомнил глава региона. Господин Бабушкин и Канат Хасенов обсудили дальнейшее развитие этих отношений.

Особое внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству с Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областями. Планируется расширить взаимодействие с Восточно-Казахстанской областью. На форуме в Уфе Игорь Бабушкин провел встречи с руководителями этих регионов.

Игорь Бабушкин выразил надежду, что Генеральное консульство Казахстана под руководством Каната Хасенова станет активным участником сотрудничества между регионами.

Никита Маркелов