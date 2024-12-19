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Джаред Лето вновь поблагодарил поклонников из России на концерте в Эр-Рияде

Голливудский актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на концерте в Эр-Рияде вновь поблагодарил своих русскоязычных поклонников, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Я не буду говорить слишком много, поскольку не хочу много проблем», — подчеркнул артист.

Таким образом господин Лето сделал отсылку на октябрьский концерт в Белграде. Тогда он спросил, много ли на его выступлении фанатов из России. Их оказалось достаточно.

Как ранее писал «Ъ-СПб», музыкант пообещал публике, что даст концерты в Петербурге и Москве, как только закончится СВО.

Андрей Маркелов

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