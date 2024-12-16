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На Урале автоинспекторы потушили снегом загоревшийся на трассе микроавтобус

На 24 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области загорелся микроавтобус, пожар был потушен инспекторами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

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Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел около 12:10 в Березовском районе. Ехавший в сторону Ирбита 53-летний водитель микроавтобуса Sitroen во время движения заметил задымление передней части кузова. Он остановился на обочине и начал просить помощи у проезжающих рядом автомобилистов.

В это время рядом проезжал наряд ДПС в составе инспекторов Андрея Максимова и Артема Измоденова, который заметил задымление. Сотрудники немедленно начали тушить открытое горение под капотом автобуса при помощи снега, что позволило предотвратить распространение огня, к тушению присоединились и другие очевидцы. Совместными усилиями удалось минимизировать ущерб.

Пострадавших в результате возгорания нет. После локализации пожара водителя и пассажиров 14 и 17 лет пересадили в патрульный автомобиль для обогрева, пока они ждали родственников и автоэвакуатор.

Напомним, осенью на 138 км федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск в результате ДТП загорелся микроавтобус марки Toyota после столкновения с грузовым автомобилем марки Isuzu, в результате этого пострадали шесть человек.

Ирина Пичурина

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