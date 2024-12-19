Госэкспертиза одобрила проект нового производственного корпуса «ОДК-СТАР»

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект АО «ОДК-СТАР» по строительству нового производственного корпуса. В нем разместятся механосборочное производство и большой участок, включающий 19 гальванических линий. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОДК-Стар». Фото: АО «ОДК-Стар».

В новых цехах будут производить гидромеханические агрегаты для двигателей ПД-14 и ПС-90А для среднемагистральных самолетов, а также для ПД-8 и ТВ7-117СТ-01 для региональной авиации. «Для создания такой сложнейшей, высокотехнологичной продукции, как системы управления газотурбинными двигателями, нужны соответствующие условия. Появление современного корпуса с новым оборудованием обеспечит выполнение всех производственных задач нашего предприятия»,— отметил управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

Новый корпус рассчитан на 430 рабочих мест, на которых будут трудиться наладчики станков с числовым программным управлением, слесари механосборочных работ, операторы токарных, электроэрозионных, шлифовальных станков, а также технологи, дефектовщики, гальваники. В ближайшее время начнется демонтаж старого корпуса инструментального производства, на месте которого в январе 2025 года развернется строительство производственного комплекса.

АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, морского и наземного назначения, включая электронные и гидромеханические агрегаты. Более 86% акций АО «ОДК-СТАР» принадлежит АО «ОДК».