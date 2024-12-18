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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после отравления женщин консервами

В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку после отравления двух местных жительниц консервами «За Родину», сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать в районе остановки ДК ВОС купили у неустановленного продавца рыбные консервы, продававшего продукты из «Газели». После употребления их 8 декабря они получили отравление, а 10 декабря из-за резкого ухудшения здоровья одна из них вызвала скорую помощь — ее доставили в больницу. Родственницу пострадавшей госпитализировали 16 декабря. Сейчас они находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии. На экспертизе в консервах обнаружили бактерии «Клостридии ботулинум».

Напомним, родственницы попали в больницу с ботулизмом после употребления шпрот в масле из балтийской кильки торговой марки «За Родину». Консервы были произведены 13 сентября в городе Светлый Калининградской области.

Ирина Пичурина

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