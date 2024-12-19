В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию

В аэропорту Хельсинки задержали частный легкий двухмоторный самолет Beechcraft B55. Он направлялся из Литвы в Псков и сел в Финляндии для дозаправки. Финские власти заподозрили пилота в обходе санкций из-за маршрута полета, передает литовская телерадиокомпания LRT.

Пилотом был гражданин Литвы Робертас Петкус, которого ранее заподозрили в уклонении от санкций. Как утверждает LRT, в прошлом году он совершил перелет на Beechcraft B24R Sierra в российский Псков, и позднее этот самолет был продан в Москве за €138 тыс. Евросоюз после ввода российских войск на Украину запретил продажу самолетов РФ.

В самолете Beechcraft B55, который задержали в Финляндии, также находился гражданин Латвии Робертс Климович. Он заявил, что летел через Россию транзитом в Казахстан. Господин Климович назвал себя «авиационным энтузиастом, основателем летной школы в Риге». Он рассказал, что хочет основать базу в Казахстане и полет был связан с этими планами. Господин Климович пожаловался в финскую прокуратуру.