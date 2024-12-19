Ночью над Черноземьем уничтожили 26 беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 84 беспилотника, в том числе 26 над Черноземьем: 14 над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках БПЛА на три населенных пункта. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с дронов в жилом доме выбиты окна, поврежден забор на его участке. Во втором домовладении осколками посечено ограждение. Также пострадали пять легковых автомобилей. На хуторе Бабка Валуйского округа беспилотник обстрелял легковой автомобиль — посечен кузов. В поселке Пятницкое Волоконовского района вследствие детонации одного БПЛА повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что беспилотники были уничтожены в двух районах. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В правительстве Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства.

В правительстве Тамбовской области сообщили, что в результате атаки трех БПЛА произошел пожар площадью 105 кв. м. Его потушили сотрудники регионального главка МЧС. Пострадавших и разрушений нет.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова