В зоне СВО погиб боец из Ростовской области

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Ростовской области Василий Пацев. Об этом сообщает портал DonDay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Погибший — уроженец станицы Гундоровской. В зоне СВО он старался поддержать связь с родными, но в октябре 2024 года перестал отвечать. Позже близким сообщили, что Василий Пацев умер на боевом задании 30 октября.

Не уточняется, при каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий.

С бойцом простились 17 декабря в Успенском храме станицы Гундоровской.

Ранее сообщалось о гибели еще одного участника СВО из Ростовской области — 33-летнего Александра Улащенко. У него остались жена и трое детей.

Анна Анисова