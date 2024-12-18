В зоне СВО погиб боец из Ростовской области
В зоне специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Ростовской области Василий Пацев. Об этом сообщает портал DonDay.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Погибший — уроженец станицы Гундоровской. В зоне СВО он старался поддержать связь с родными, но в октябре 2024 года перестал отвечать. Позже близким сообщили, что Василий Пацев умер на боевом задании 30 октября.
Не уточняется, при каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий.
С бойцом простились 17 декабря в Успенском храме станицы Гундоровской.
Ранее сообщалось о гибели еще одного участника СВО из Ростовской области — 33-летнего Александра Улащенко. У него остались жена и трое детей.