В Ростовской области повысят размер коммуналки на 12% в 2025 году

Врио губернатор Ростовской области подписал распоряжение, по которому в 2025 году будет увеличена стоимость коммунальных услуг на 12%. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер оплаты коммунальных услуг будет повышен в 1 июле 2025 года.

В Ростове стоимость водоснабжения и вывоза мусора увеличится на 9,6%, электроснабжения — на 12,5%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в декабре 2024 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке Ростова составила 113 тыс. руб. По сравнению с ноябрем цена выросла на 0,3%, а с прошлым годом — на 7,6%.

Ева Китаева