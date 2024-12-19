Орбан заявил, что Зеленскому следует определиться с рождественским перемирием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить на предложение о прекращении огня в зоне конфликта в период рождественских праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters

«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность»,— обратился глава венгерского правительства к президенту Украины через пост в соцсети Х.

Провести масштабный обмен пленными и установить режим прекращения огня на Рождество Москве и Киеву предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об инициативе стало известно 11 декабря. Как пояснили в Кремле, президент России Владимир Путин поддержал усилия венгерского политика по поиску мирного урегулирования и решению гуманитарных вопросов.

Вместе с тем «вторая сторона», по словам господина Орбана, предложение отвергла. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».