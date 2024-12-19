Энтони Блинкен рассказал о трудностях у Китая из-за сотрудничества с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что политика Китая, направленная на продолжение сотрудничества с Россией, вызывает у Пекина все большие трудности и может повлиять на дальнейший вектор развития КНР. По словам главы американской дипломатии, в этой связи страны Запада вынуждены вводить санкции против китайских компаний, что осложняет отношения между Пекином и европейскими столицами.

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Фото: Jeenah Moon, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Думаю, Китай все острее ощущает неудобство своего положения. Посмотрим, приведет ли это к изменениям»,— сказал он в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

Ранее в декабре министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин придерживается объективной позиции по украинскому кризису. Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что КНР будет продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании этого конфликта.