Responsible Statecraft: программа США по истребителям F-35 полностью провалилась

Программа по производству в США истребителей пятого поколения F-35 потерпела неудачу, такого мнения придерживается журналист портала Responsible Statecraft Дэн Грейзер. По его мнению, проект завершился «полным провалом».

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Фото: Master Sgt. Donald R. Allen Истребители F-35A Lightning II

Фото: Master Sgt. Donald R. Allen

Дэн Грейзер отметил, что программа обернулась значительными затратами для американских налогоплательщиков и не принесла заметных достижений. «Программа разрабатывалась более 23 лет и уже обошлась американскому народу более чем в $300 млрд, а похвастаться особенно нечем»,— написал журналист.

По словам обозревателя, несмотря на высокие ожидания от F-35 как важного элемента американской системы обороны, с годами программа вызывает вопросы об эффективности и целесообразности. Аналогичного мнения придерживается предприниматель Илон Маск, который ранее также критиковал эту программу, назвав ее неэффективной.

20 февраля 2006 года был выпущен предсерийный экземпляр истребителя F-35A для американских ВВС, первый полет состоялся 15 декабря того же года. В июне 2008 года был представлен предсерийный вариант для морской пехоты F-35B, а в июне 2010 года — палубный вариант F-35C. В феврале 2018 года вице-адмирал Мэт Уинтер сообщил, что из 280 поставленных за рубеж только 51% самолетов были пригодны к полетам. Проблемы были связаны с двигателями, системами жизнеобеспечения летчиков и программным обеспечением.