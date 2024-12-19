Главные анонсы 19 декабря

В 12:00 в Гостином дворе пройдет ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом Владимиром Путиным.

Второй западный окружной военный суд в Москве огласит приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах.

Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко.

Восьмой кассационный суд в Кемерово рассмотрит жалобу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, осужденного на 9,5 лет колонии строгого режима за получение взяток.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской на ее домашний арест, ее обвиняют в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника.

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов выйдут в открытый космос.

В Брюсселе пройдет заседание Европейского совета — высшего политического органа ЕС. В повестке вопросы о ситуации на Украине, в ЕС, на Ближнем Востоке, а также вопросы об устойчивости, безопасности, миграции и внешней политике.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит заморский департамент Майотту, на который обрушился циклон «Шидо», унесший жизни более 20 человек.

В Каире состоится саммит стран Международной организации по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами «Исламская восьмерка». В состав организации входят Бангладеш, Египет, Иран, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Турция, Нигерия.

Банк Англии обнародует размера базовой процентной ставки на ближайшее время.

Банка Японии объявит ориентир денежной базы на ближайшее время.

Центральный банк Швеции установит размер базовой процентной ставки на ближайшее время.