Первый прямой поезд из Краснодара в Москву отправился в рейс

Сегодня, 18 декабря, из Краснодара в Москву отправился первый прямой поезд дальнего следования. Новый маршрут призван обеспечить быстрое сообщение между краевым центром и столицей России, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СКЖД Фото: Telegram-канал СКЖД

Поезд отправляется ежедневно со станции Краснодар-1 в 12:52, с остановками в Динской, Кореновске, Выселках, Крыловской, Кущевке и Первомайской (Ростов-на-Дону). Прибывает в Москву на Павелецкий вокзал на следующий день в 19:43.

В обратном направлении состав отправляется из Москвы ежедневно в 10:10. Обратное отправление из Москвы также ежедневно в 10:10 с прибытием в Краснодар на следующий день в 18:46. По пути поезд останавливается на станции Ростов-Главный.

Состав включает плацкартные и купейные вагоны.

Нурий Бзасежев