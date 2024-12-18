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Житель Кубани обвиняется в убийстве знакомого по неосторожности

Следственные органы Гулькевичского района завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Кропоткина. Он обвиняется в убийстве знакомого по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 июня 2024 года на базе отдыха в поселке Красносельском, где мужчины распивали алкоголь. Во время конфликта, вызванного претензиями подозреваемого к злоупотреблению спиртным со стороны знакомого, последовал смертельный удар кулаком по голове.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался через несколько дней от черепно-мозговой травмы. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу.

Материалы дела переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Нурий Бзасежев

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