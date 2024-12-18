Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦАХАЛ обнаружил подземный командный центр «Хезболлы» на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли подземный командный центр группировки «Хезболла» на юге Ливана. Утверждается, что в нем члены движения планировали теракты и ракетные обстрелы израильских населенных пунктов в Галилее.

В Telegram-канале ЦАХАЛа рассказали, что внутри командного центра находились оружие, системы наблюдения и военное оборудование, которое «Хезболла» использовала для координации своих действий. Также неподалеку нашли несколько складов с оружием, взрывчаткой и другим военным снаряжением. Один из складов был встроен в мечеть.

Инженерные войска ЦАХАЛа после обследования демонтировали командный центр и подземный туннель, который вел к нему. Найденное в этом районе оружие было конфисковано.

Израиль начал военную операцию в Ливане в конце сентября 2024 года. Целью называлось уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. В конце ноября Ливан, «Хезболла» и Израиль договорились о прекращении огня. С 12 декабря ЦАХАЛ начал вывод войск с территории Ливана.

Подробнее о перемирии — в материале «Сделке с Ливаном придают победный вид».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...