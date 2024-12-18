ЦАХАЛ обнаружил подземный командный центр «Хезболлы» на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли подземный командный центр группировки «Хезболла» на юге Ливана. Утверждается, что в нем члены движения планировали теракты и ракетные обстрелы израильских населенных пунктов в Галилее.

В Telegram-канале ЦАХАЛа рассказали, что внутри командного центра находились оружие, системы наблюдения и военное оборудование, которое «Хезболла» использовала для координации своих действий. Также неподалеку нашли несколько складов с оружием, взрывчаткой и другим военным снаряжением. Один из складов был встроен в мечеть.

Инженерные войска ЦАХАЛа после обследования демонтировали командный центр и подземный туннель, который вел к нему. Найденное в этом районе оружие было конфисковано.

Израиль начал военную операцию в Ливане в конце сентября 2024 года. Целью называлось уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. В конце ноября Ливан, «Хезболла» и Израиль договорились о прекращении огня. С 12 декабря ЦАХАЛ начал вывод войск с территории Ливана.

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