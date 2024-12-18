Сериал «Подслушано в Рыбинске» выйдет в январе

Сериал «Подслушано в Рыбинске», снятый в Ярославской области, выйдет 23 января. Об этом сообщается в онлайн-кинотеатре Premier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PREMIER онлайн-кинотеатр, Tekegram-канал Фото: PREMIER онлайн-кинотеатр, Tekegram-канал

Режиссером детективного сериала выступил Петр Тодоровский. По сюжету журналист Юра, которого играет Тимофей Трибунцев, работает в местной газете и пишет новости города. Его жизнь меняется, когда он начинает видеть преступления, которые еще не произошли. Необычайная информированность привлекает внимание, и Юра становится подозреваемым. Тогда журналист начинает сам расследовать дело, в этом ему помогает Ширмик, которого сыграл Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана».

Напомним, что съемки сериала проходили в Рыбинске осенью 2023 года. Идею сериала предложил уроженец Рыбинска сценарист Иван Баранов, который хотел выразить «уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность».

Ранее в Ярославле сняли сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. Он вышел осенью 2023 года и стал самым громким культурным проектом конца года. Город выступил в роли Казани 1980-х, где съемки запретили.

Алла Чижова