Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число обращений на линии психологической помощи для студентов за год выросло в 5 раз

Более 16 тыс. обращений поступило в 2024 году на федеральную и региональные горячие линии по оказанию психологической помощи студентам. Об этом «Ъ» сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Число обращений выросло более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом (3 тыс.).

Проблемы, по которым обращаются студенты,— те же, что и в прошлом году: психологическая тревожность, проблемы в межличностных отношениях, эмоциональное выгорание, эмоциональная нестабильность, семейные разногласия. Число педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по работе с этими проблемами, сократилось на 7,8% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году таких педагогов насчитывалось 28 тыс., в нынешнем — 25 807.

По словам госпожи Буцкой, рост числа обращений на горячие линии связан с «той ситуацией, в которой мы живем». Отвечая на вопрос о причинах увеличения числа обращений, она напомнила, что сейчас в высших учебных заведениях действуют льготные условия поступления для участников боевых действий на Украине и их детей. «А это все-таки определенное состояние с точки зрения психологической, требующее где-то помощи, поддержки, опоры»,— сказала госпожа Буцкая.

«Во-вторых, хочу напомнить, что в этом году у нас случился Курск и Белгород. И очень много и студентов, и родителей студентов... Все находились в очень сложном психологическом состоянии»,— продолжила она.

Как именно ситуация в приграничных регионах и льготы для участников военной операции отразились на статистике, Татьяна Буцкая не уточнила. Число обращений, поступивших из Курской и Белгородской областей, она также не назвала.

По представленным зампредом данным, за 2024 год также увеличилось количество горячих линий — до 70 против 60 линий в 2023-м. Госпожа Буцкая пояснила, что речь идет о горячих линиях, организованных при высших учебных заведениях.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...