Число обращений на линии психологической помощи для студентов за год выросло в 5 раз

Более 16 тыс. обращений поступило в 2024 году на федеральную и региональные горячие линии по оказанию психологической помощи студентам. Об этом «Ъ» сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Число обращений выросло более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом (3 тыс.).

Проблемы, по которым обращаются студенты,— те же, что и в прошлом году: психологическая тревожность, проблемы в межличностных отношениях, эмоциональное выгорание, эмоциональная нестабильность, семейные разногласия. Число педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по работе с этими проблемами, сократилось на 7,8% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году таких педагогов насчитывалось 28 тыс., в нынешнем — 25 807.

По словам госпожи Буцкой, рост числа обращений на горячие линии связан с «той ситуацией, в которой мы живем». Отвечая на вопрос о причинах увеличения числа обращений, она напомнила, что сейчас в высших учебных заведениях действуют льготные условия поступления для участников боевых действий на Украине и их детей. «А это все-таки определенное состояние с точки зрения психологической, требующее где-то помощи, поддержки, опоры»,— сказала госпожа Буцкая.

«Во-вторых, хочу напомнить, что в этом году у нас случился Курск и Белгород. И очень много и студентов, и родителей студентов... Все находились в очень сложном психологическом состоянии»,— продолжила она.

Как именно ситуация в приграничных регионах и льготы для участников военной операции отразились на статистике, Татьяна Буцкая не уточнила. Число обращений, поступивших из Курской и Белгородской областей, она также не назвала.

По представленным зампредом данным, за 2024 год также увеличилось количество горячих линий — до 70 против 60 линий в 2023-м. Госпожа Буцкая пояснила, что речь идет о горячих линиях, организованных при высших учебных заведениях.

Полина Мотызлевская