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В Серове предприятие выплатит сотруднику компенсацию 800 тыс. рублей из-за травм

Серовский районный суд взыскал с предприятия «Стромос-С» 800 тыс руб в пользу работника, который получил тяжелые травмы при выполнении трудовых обязанностей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудник работал сепараторщиком (рабочим, который разделяет смешанные объемы разнородных частиц руды). 11 декабря 2022 года он вместе с напарником очищал приемный бункер шлакоперерабатывающего комплекса. Они доставали застрявший камень с помощью тельфера и крючка-зацепа. Для его удлинения установили дополнительный крюк, который отскочил в момент подъема. Работник получил тяжелые травмы: перелом верхней челюсти, экстракцию зубов, сотрясение головного мозга.

По результатам расследования прокуратура установила, что несчастный случай произошел из-за допущения эксплуатации неисправных машин и механизмов, неудовлетворительной организации и отсутствия контроля за производством работ, ненадлежащей подготовки работников в сфере охраны труда.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) удовлетворил иск в пользу работника, пострадавшего на предприятии. ОАО «ВГОК» выплатит ему компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб.

Ксения Тарских

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