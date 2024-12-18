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В зоне СВО погиб военнослужащий из Ростовской области

В ходе проведения специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб 33-летний военнослужащий Александр Улащенко из Мясниковского района. Об этом сообщает издание DonDay.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Александр Улащенко работал на кирпичном заводе, однако после начала СВО добровольцем ушел на фронт в марте 2022 года. Служил на Херсонском направлении в качестве минометчика. При выполнении боевых заданий был дважды ранен.

Военный посмертно награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». У него остались жена и трое детей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в зоне СВО пропал 50-летний военнослужащий Юрий Подъячев (позывной — «Столевар») из Ростовской области. Он не выходил на связь больше месяца

Анна Марьина

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