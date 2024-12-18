Саратовский областной суд освободил от наказания адвоката Вадима Маркелова

Адвоката Вадима Маркелова, осужденного за мошенничество, освободили от наказания из-за его участия в специальной военной операции (СВО). Решение приняла коллегия Саратовского областного суда.

Поводом для уголовного преследования стало заявление владельца сети ресторанов Rostics (ранее KFC) в Саратове Виктора Захарова — он попросил силовиков проверить действия господина Маркелова на наличие состава мошенничества. Следствие пришло к выводу, согласно которому адвокат похитил у структур господина Захарова до 150 млн руб.

Судья Волжского районного суда Анатолий Рыблов приговорил Маркелова к 11 годам колонии, а его соучастницу — бухгалтера сети ресторанов Елену Сорокину — к семи годам. Также конфисковано имущество подсудимых и их близких родственников. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия по уголовным делам облсуда оставила приговор без изменений, освободив при этом фигуранта от наказания условно.

Вместе с процессом над Вадимом Маркеловым устройством бизнеса господина Захарова заинтересовалась Федеральная налоговая служба. Ведомство заподозрило сеть ресторанов в неуплате порядка 400 млн руб. в бюджет при помощи дробления бизнеса.

Никита Маркелов