В четверг в Черноземье будет преимущественно облачно, от -13°С до +2°С

В большинстве регионов Черноземья в четверг, 19 декабря, ожидаются облачность и осадки, в том числе в виде снега. Температура составит от -13°С до +2°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается переменная облачность при -7°С, без осадков. Днем температура составит +2°С, будет облачно, выпадут осадки.

В Воронеже температура составит -12°С…-3°С. Ночью прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков, днем — облачность и снег.

В Курске ночью ожидается переменная облачность при -10°С, без осадков. Днем — облачность при +1°С, выпадут осадки.

В Липецке ближайшей ночью прогнозируется облачность с прояснениями при -13°С, без осадков. Днем — облачность при -5°С, временами будет идти небольшой снег.

В Орле температура за сутки будет варьироваться от -12°С до +1°С. Ночью возможна переменная облачность, без осадков, днем — облачность, выпадут осадки.

В Тамбове ночью ожидаются облачность и небольшой кратковременный снег при -13°С. Днем — облачность при -9°С, без осадков.

Анастасия Колпачева