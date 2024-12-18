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Донские спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Донские спасатели обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снаряд обнаружили в хуторе Никитинском Краснодарского края. В целях безопасности сотрудники Донского спасательного центра МЧС России вывезли авиабомбу на спецполигон и подорвали.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с начала 2024 года на территории Ростовской области подорвали 417 взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Анастасия Казуков

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