Донские спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Донские спасатели обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снаряд обнаружили в хуторе Никитинском Краснодарского края. В целях безопасности сотрудники Донского спасательного центра МЧС России вывезли авиабомбу на спецполигон и подорвали.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с начала 2024 года на территории Ростовской области подорвали 417 взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Анастасия Казуков