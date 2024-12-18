Морской порт в Астрахани начнут строить не ранее 2027 года

Строительство морского вокзала в Астрахани начнется в 2027 году, пишет Интерфакс со ссылкой на министра промышленности региона Виталия Щепина. Ранее планировалось, что проектные работы завершатся в 2023-2024 годах, а строительство — в 2025-2027 годах.

Виталий Щепин отметил, что с 2025 года значительно увеличится количество круизных маршрутов через Астрахань. Для этого необходимо ускорить развитие инфраструктуры, так как единый комплекс для контрольных органов и пассажирский терминал в регионе отсутствуют.

«У нас проработан вопрос и сейчас в стадии окончательного решения на уровне министерства транспорта РФ строительство морского вокзала модульного типа изначально, с дальнейшей реализацией полноценного строительства. Строительство основного здания морского вокзала инвестором планируется в 2027 году»,— цитирует агентство Виталия Щепина.

Объем инвестиций пока не определен и будет уточнен после подготовки технической документации. В настоящее время туристы прибывающие на круизных судах, используют пристань на центральной набережной города, построенную несколько десятилетий назад.

Никита Маркелов