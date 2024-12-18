Недвижимость фирмы «Седин-Быт» изъяли в пользу РФ

Как стало известно «Ъ-Кубань», здания и земли компании «Седин-Быт» изъяли в пользу РФ. Соответствующий иск зампрокурора региона удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что из владения общества прокуратура региона требовала изъять 104 объекта недвижимости, а также два земельных участка. Иск мотивирован нарушением порядка перевода имущества государственных предприятий в иные формы собственности.

Краснодарское станкостроительное производственное объединение, в состав которого в качестве головного предприятия включен Краснодарский станкостроительный завод имени Седина (КСПО имени Седина, объединение), образовано в 1986 году. На заводе производили токарно-карусельные станки и запасные части к ним.

Завод имени Седина работал с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. В начале 1990-х годов КСПО было раздроблено на несколько десятков более мелких юрлиц, составивших группу компаний «Седин». Подавляющее большинство площадей предприятия заняли сторонние арендаторы, деятельность которых не была связана со станкостроением и оборонкой. В 2016 году на части мощностей предприятия был образован Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС, инвестором которого, по данным властей региона, является Виктор Бударин).

В 1990 году между организацией арендаторов КСПО имени Седина и Минстанкопромом СССР заключен договор аренды, предусматривающий возможность выкупа госимущества, в том числе всех зданий, сооружений, оборудования, жилого фонда и объектов соцкультбыта, находящихся на балансе КСПО имени Седина.

С 1990 года в результате приватизации государственного имущества Краснодарского станкостроительного завода имени Седина на территории завода созданы коммерческие предприятия, которые в последующем вошли в группу компаний «Седин», в том числе завод «Седин-Станко», к которому от КСПО имени Седина переданы три общежития в Краснодаре для проживания работников госпредприятия.

В 1991 году КСПО имени Седина создало ООО фирму «Седин-Быт» с 74,58% долей в уставном капитале. В декабре 1991 года фирме «Седин-Быт» от завода «Седин-Станко» переданы основные оборотные средства балансовой стоимостью 3,3 млн руб., в том числе общежития.

В 2010 году земельные участки были предоставлены ООО фирма «Седин-Быт» на основании постановлений администрации Краснодара в связи с наличием в границах этих участков общежитий.

Суд решил, что имущество КСПО имени Седина не подлежало сдаче в аренду и не могло быть выкуплено. Суд установил, что уполномоченным лицом согласие на выкуп имущества дано не было, воля собственника на выбытие имущества отсутствовала.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края по иску региональной прокуратуры изъял в пользу государства турбазу «Седин-Быт» в бухте Инал (Туапсинский район).

Тат Гаспарян