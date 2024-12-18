Жительницу Рыбинска судят за обман 129 человек

Рыбинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летней Татьяны Фомичевой, которая обвиняется в 129 эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«По версии обвинения, в 2021-2022 годах подсудимая под видом осуществления инвестиционной и брокерской деятельности получала от граждан денежные средства, обещая высокий доход. В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть денежных средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады»,— сообщили в суде.

От действий Фомичевой, по версии следствия, пострадали 129 местных жителей, общая сумма ущерба превышает 180 млн руб. В ее уголовном деле 47 томов. В пресс-службе ярославской областной прокуратуры сообщили, что подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.

Алла Чижова