Фермер Татарстана не добился признания неконституционной нормы Земельного кодекса
Фермер из Камского устья не смог добиться признания неконституционной нормы Земельного кодекса Татарстана. Об этом сообщает «Реальное время».
Конституционный совет Татарстана не нашел нарушений Конституции России в установленном в республике запрете на строительство частных домов в крестьянско-фермерском хозяйстве на территории сельхозземель.
Предприниматель из Камского устья приобрел такую землю для экологического ранчо и коневодческой фермы.
Фермер сообщил изданию, что не знал о том, что полномочия по установлению запретов на такое использование сельхозземель делегированы субъектам России. Предприниматель попросил проверить конституционность этой нормы. По его мнению, она препятствует развитию коневодства в Камском Устье.
В 2022 году в ст. 9 Земельного кодекса Татарстана внесли п. 4, согласно которому устанавливается запрет на строительство частных домов, чтобы пресечь риски массовой застройки.