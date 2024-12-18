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В правительстве поручили до 23 декабря разработать план ликвидации ЧС на Кубани

Председатель рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, вице-премьер Виталий Савельев поручил Минприроды, Минтрансу, МЧС а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Крыма Сергею Аксенову разработать до 23 декабря план действий по ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута на берег Кубани.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

В правительстве РФ отметили, что при разработке плана нужно учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения. Кроме того, нужно определить необходимое для ликвидации количество сил и средств.

Господин Савельев рекомендовали учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта с песком. Так, разработчики плана должны определить площадки, проверить их аттестацию и указать необходимое оборудование.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпел крушение сначала один танкер компании «Волгонефть», а через 1,5 часа — второй. Один человек в результате происшествия погиб, 11 спасли, экипаж второго танкера успешно эвакуировали. Из одного судна начал вытекать мазут. К утру 17 декабря нефтепродукты достигли берегов Краснодарского края. В Анапе и Темрюкском районе волонтеры и спецслужбы собрали уже 80 тонн мазута с песком. Из-за произошедшего в регионе страдают и гибнут птицы. Ликвидировать последствия ЧС с 18 декабря будут круглосуточно. Для этого установили 65 световых башен.

Татьяна Ручкина

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