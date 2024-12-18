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Жителя Талицы отправили под суд за демонстрацию тату с нацистской символикой

Суд рассмотрит уголовное дело жителя Талицы (Свердловская область), обвиняемого в показе татуировки с нацистской и экстремистской символикой по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики и символики экстремистских организаций, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщили в СКР региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с апреля по май 37-летний обвиняемый публично, в месте массового скопления людей, демонстрировал тату с запрещенными символами, при этом ранее его уже наказывали по административному кодексу за схожее правонарушение.

Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, летом в Сочи задержали 44-летнего жителя Екатеринбурга за татуировки с нацистской символикой на его теле, суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Ирина Пичурина

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